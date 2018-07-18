Galatasaray İsviçre'de PSV'ye kaybetti

Sezon öncesi kampında hazırlıklarına devam eden Galayasaray, PSV ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılı takımın tek golü Martin Linnes'ten gelirken, PSV iki yarıda da etkili olan taraftı.
KALEYİ İSMAİL ÇİPE KORUDU
Dünya Kupası sonrası izinde olan Muslera'nın yokluğunda Galatasaray'ın kalesinde 23 yaşındaki Çipe görev aldı.
90 dakika sahada kalan İsmail Çipe 3 gol yedi.
GALATASARAY ETKİSİZ KALDI
Yeni sezon hazırlarını İsviçre'nin Montrö şehrinde devam Galataaray, hazırlık karşılaşmasında Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile karşılaştı.
Sarı-Kırmızılı ekip karşılaşmaya, İsmail - Linnes, Maicon, Ahmet, Carole, Donk, Fernando, Selçuk, Rodrigues, Feghouli ve Gomis 11'i ile başladı.
41'inci dakikada Hollanda temsilcisi öne geçti. Steven Bergwjin takımını öne geçiren golü kaydetti:0-1
İKİNCİ YARIDA DA OYUN DEĞİŞMEDİ
Karşılaşmanın ilk yarısı PSV Eindhoven'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
59'uncu dakikada PSV Eindhoven Donyell Malen'in bulduğu golle farkı ikiye çıkarttı. 65'inci dakikada Galatasaray, Linnes'in golüyle farkı tekrardan 1'e indirdi. 79'uncu dakikada Cody Gakpo attığı golle maçın skorunu ilan etti.
Galatasaray, İsviçre'deki ikinci hazırlık maçında sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.