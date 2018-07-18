Galatasaray İsviçre'de PSV'ye kaybetti

Dünya Kupası'nda mücadele eden futbolcular takımlarına da para kazandırdı. Süper Lig'de en çok kazanan ekip Beşiktaş, en çok para kazandıran oyuncu ise Muslera oldu.

Dünya Kupası'ndan en çok para kazanan Türk takımları

16 yaşında olduğunu iddia eden Girmawit Gebrzihair, Finlandiya'da düzenlenen 20 Yaş Altı Dünya Atletizm Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Roma, Liverpool'un Alisson için yaptığı 75 milyon euroluk teklifi kabul etti. Brezilyalı, Buffon'u geçerek dünyanın en pahalı kalecisi olacak.

Fenerbahçe hazırlık maçında Fulham'ı 3-0 mağlup etti. Ancak Cocu'nun kadro tercihi sarı-lacivertli taraftarları tatmin etmedi.

1 Şenol Güneş, Negredo'yu istemediğini belli ediyor Beşiktaş'ın Reading ile oynadığı hazırlık maçında Şenol Güneş'le Negredo arasındaki soğuk tavırlar gözlerden kaçmadı.

2 Cengiz'in tercümanı İtalyancayı İtalyancaya çevirdi Cengiz Ünder'in Roma kulüp televizyonundaki açıklamaları sırasında eğlenceli anlar yaşandı.

3 Fenerbahçe tüm davaları duyurdu Fenerbahçe yönetimi, davalık olduğu futbolcuları Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

4 Dünya Kupası'ndan en çok para kazanan Türk takımları Dünya Kupası'nda mücadele eden futbolcular takımlarına da para kazandırdı. Süper Lig'de en çok kazanan ekip Beşiktaş, en çok para kazandıran oyuncu ise Muslera oldu.

5 Fenerbahçe'nin dördüncü genç transferi Fenerbahçe, Karşıyaka'dan 19 yaşındaki Doğukan İnci'yi kadrosuna katıyor. Doğukan, sarı-lacivertli ekibin dördüncü genç transferi olacak.

6 Talisca Çin'deki ilk maçında hat-trick yaptı Çin'in Guangzhou Evergrande takımına transfer olan eski Beşiktaşlı Anderson Talisca, çıktığı ilk maçta birbirinden güzel 3 gol kaydetti.

7 Tarık ve Yasin'e fazladan para ödendi Galatasaray'ın yaptığı mali incelemeler sonunda Tarık Çamdal ve Yasin Öztekin'e 4 milyon lira fazla ödeme yaptığı ortaya çıktı.

8 Alisson Becker Liverpool'da Roma, Liverpool'un Alisson için yaptığı 75 milyon euroluk teklifi kabul etti. Brezilyalı, Buffon'u geçerek dünyanın en pahalı kalecisi olacak.

9 Mustafa, Veli ve Aras gitmek istemiyor Mustafa Pektemek, Veli Kavlak ve Aras Özbiliz, Beşiktaş yönetiminin, "Maaşınızın yarısını ödeyelim, sözleşmenizi feshedelim" şeklindeki teklifini reddetti.