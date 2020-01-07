Galatasaray, Jesse Sekidika transferini bitirdi

Denizlispor'un tecrübeli futbolcusu Mustafa Yumlu, "İnşallah Trabzonspor şampiyon olur ve ben de şampiyonluk kutlamalarına giderim" dedi.

Ersun Yanal, sezonu kapatan Sadık Çiftpınar'ın yerine Mehmet Ekici'yi kadroya dahil edecek.

Beşiktaş'ın kaptanı Burak Yılmaz, siyah-beyazlıların Antalya kampında takımdaki durumu ve gol krallığı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak olan Florin Andone, dört hafta içinde oynamaya hazır olacağını belirtti.

1 Başakşehir, Arda Turan'la yollarını ayırdı Başakşehir, Arda Turan'ın sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

2 Marcelo Saracchi resmen Galatasaray'da Galatasaray'ın Alman ekibi Leipzig'den kiraladığı yeni sol beki Saracchi, İstanbul'a geldi. Cimbom, oyuncunun alacağı yıllık ücreti de açıkladı.

3 Muriç'in hedefi önce şampiyonluk sonra transfer Başta Tottenham olmak üzere Avrupa'nın birçok takımından teklifler alan Muriç, "Şampiyonluk yaşamadan Fenerbahçe'den ayrılmam" dedi.

4 Burak Yılmaz eski eşiyle barıştı Burak Yılmaz ile İstem Atilla çifti, çocuklarına ve ilişkilerine bir şans daha vermek için barışma kararı aldı.

5 Fenerbahçe'de FFP alarmı Fenerbahçe yönetimi, 21 milyon euroluk açığı kapatmak için bazı futbolcuları satma kararı aldı.

6 Ahmet Ağaoğlu: Eren Bülbül'ün annesi için mermiye koşarım Ahmet Ağaoğlu, Ünal Karaman ile neden yolların ayrıldığını açıkladı. Başkan, "Eren Bülbül'ün annesi ve ağabeyinden destek mesajı aldım, o bana yetti" dedi.

7 Trabzonspor, şimdilik Hüseyin Cimşir'e emanet Ünal Karaman ile yollarını ayıran Trabzonspor, ikinci yarı öncesi çalışmalara Hüseyin Cimşir ile başlama kararı aldı.

8 Şenol Güneş: Dünya şampiyonluğu istiyorum A Milli Takımımızın deneyimli teknik adamı Şenol Güneş, hayalinin bir gün Dünya Kupası kazanmak olduğunu ifade ederken, Türkiye'nin ise buna hazır olmadığını dile getirdi.

9 Abdurrahim Albayrak Onyekuru imza töreninde konuştu Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, "Monacospor'un sportif direktörüne çok teşekkür ediyorum" dedi.