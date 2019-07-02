Galatasaray Jimmy Durmaz ve Şener'i KAP'a bildirdi

Galatasaray, Şener Özbayraklı ile 2 yıllık, Jimmy Durmaz ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Profesyonel futbolcu Şener Özbayraklı ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 2 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır. 2019-2020 sezonu için net 6.000.000 TL sabit transfer ücreti. 2020-2021 sezonu için net 7.000.000 TL sabit transfer ücreti."





"Profesyonel futbolcu Jakup Jimmy Durmaz ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır. 2019-2020 sezonu için net 6.000.000 TL sabit transfer ücreti. 2020-2021 sezonu için net 7.000.000 sabit transfer ücreti. 2021-2022 sezonu için net 8.000.000 TL sabit transfer ücreti."

Jimmy Durmaz ve Şener Özbayraklı resmen Galatasaray'da VİDEO



