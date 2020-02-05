Galatasaray, John Roberson ile sözleşme imzaladı

1 Fenerbahçe yarı finalin kapısını araladı Kırklarelispor'u 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, rövanş maçı öncesi büyük avantaj yakaladı.

2 Kırmızı kart görmeyen futbolcular UEFA, kariyeri boyunca hiç kırmızı kart görmeyen futbolcuları derledi. Listede Raul Gonzalez, Michel Platini ve Lionel Messi gibi isimler de var.

3 Kırklarelisporlu taraftarlar maçı çatıdan takip etti Kırklarelispor-Fenerbahçe maçını izlemek isteyen taraftarlar, stadın etrafındaki evlerin balkonlarına ve çatılarına çıktı.

4 Adanaspor, bir kez daha Eyüp Arın'la anlaştı Adanaspor'da altyapı, gelişim sorumluluğu ve teknik direktörlük gibi çeşitli görevlerde bulunan Eyüp Arın, 19. kez göreve getirildi.

5 Gheorghe Hagi 55 yaşında Birçok futbolsevere göre Türkiye'ye gelmiş en iyi yabancı futbolcu olan Gheorghe Hagi'nin, bugün doğum günü.

6 Beşiktaş'ta Lucescu sesleri Takımın başına Sergen Yalçın'ı getiren Beşiktaş yönetiminin, sportif direktörlük görevi için Lucescu'yla Romanya'da bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

7 Uğurcan, Galatasaray'ın kapısından döndü Trabzonspor'un yetenekli kalecisi Uğurcan Çakır hakkında konuşan eski hocası Nizamettin Arslan, "Galatasaray'a gitmiş, boyu kısa diyerek almamışlar" dedi.

8 Feghouli geri döndü Geldiğinden beri ligin ilk yarılarında beklentileri karşılayamayan Feghouli, sezonun sonlarına doğru açılıyordu. Cezayirli yıldız, yine aynısını yaptı.

9 Futbolcuların Sergen Yalçın hakkındaki görüşleri Diaby, Karius ve Ljajic, Sergen Yalçın hakkındaki ilk izlenimlerini paylaştı. Diaby genç teknik adam için, "Çok zeki, rakibin zaaflarını iyi tespit ediyor" dedi.