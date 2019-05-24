Galatasaray, Kaan'la Altay'ı alıyor

Şampiyon Galatasaray yeni sezonun transfer çalışmalarına devam ediyor.

MUSLERA'NIN YEDEĞİ ALTAY OLACAK

Nijeryalı stoper Ozornwafor'u alan sarı-kırmızılıların Babel ve Sivassporlu Douglas'la da anlaştığı ifade ediliyor.

TRTSpor'un haberine göre, Galatasaray bu isimlerden sonra Ankaragücü forması giyen 21 yaşındaki genç kaleci Altay Bayındır'ı da kadrosuna kattı. Sezonun ikinci yarısında formayı alan Altay, 19 karşılaşmada oynadı. U21 Milli Takımı'nda da oynayan Altay, Süper Lig'de ikinci yarının en çok kurtarış yapan kalecisi oldu.

Uzun yıllardır Muslera'nın yedeği olacak kaleci arayan Galatasaray, bu boşluğu Altay'la dolduracak.

KAAN İÇİN TEKLİF YAPILACAK

Devre arasında Maicon'u kiralayan, Serdar'ı gönderen, Ozan Kabak'ı satan Galatasaray, sezon sonunda da operasyona devam edecek.

Devre arasında kiralanan Semih'le yollar ayrılacak, Ahmet Çalık ise satılacak. Sarı-kırmızılı takımın listesinde ise Fatih Terim'in gözdesi Kaan Ayhan var.

A Milli Takım'da Kaan'a sık sık şans veren Terim, 24 yaşındaki stoperin alınmasını istedi. Alman ekibi Fortuna Düsseldorf'ta oynayan Kaan için 4 milyon euro bonservis bedeli istendiği aktarıldı.

Milli stoper, geçen sezon Bundesliga'da 31 maçta 4 gol attı.