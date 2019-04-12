Galatasaray, Kadıköy'de 13 dakika üstün kaldı

Spor Toto Süper Lig'in 28 haftasında 14 Nisan Pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray, bu kulvarda rakibi karşısında Kadıköy'de kazanamadığı son 19 maçta sadece 13 dakika skor üstünlüğü yakalayabildi.

Kadıköy'de rakibine ligde 19 maçtır kaybetmeyen Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda önemli ve geçilmesi zor bir istatistiğe de imza attı. 2000-2001 sezonuyla başlayan söz konusu periyotta toplam 1710 dakikayı kapsayan 19 lig maçında, sarı-lacivertli ekip, 928 dakikalık süreyi skor olarak önde oynarken, 769 dakikada ise oyunda eşitlik hakim oldu.

Fenerbahçe, seyircisi önünde rakibine galibiyet göstermediği bu maçlarda 37 gol atarken, sarı-kırmızılılar 9 golle karşılık verebildi.

İki maçta 5 ve 8 dakikalık üstünlük yaşadı

Galatasaray, Kadıköy'de kazanamadığı son 19 lig maçının ikisinde Fenerbahçe karşısında 5 ve 8 dakikalık üstünlükler yaşadı.

Sarı-kırmızılılar, 2008-2009 sezonunda Fenerbahçe karşısında 5 dakikayı galip oynadığı maçı 4-1 kaybetti. Ligin 10. haftasındaki mücadelede 2. dakikada Cassio Lincoln'ün golüyle 1-0'lık üstünlük yakalayan Galatasaray karşısında 7. dakikada Selçuk Şahin'in golüyle 1-1'lik eşitliği sağlayan sarı-lacivertliler, 28. dakikada Emre Aşık'ın kendi kalesine attığı golle 2-1 öne geçip, 48. dakikada Diego Lugano, 89. dakikada da Deivid de Souza'nın golleriyle sonuca gitmişti.

Galatasaray, 2012-2013 sezonunda ise 33. haftada 25. dakikada Burak Yılmaz'ın penaltı golüyle 1-0 öne geçtiği maçı, Fenerbahçe'nin 33. ve 36. dakikada Pierre Webo ile bulduğu gollerle 2-1 kaybetmişti.