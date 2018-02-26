Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'na transfer yasağı

Finansal olarak zor günler geçiren Galatasaray'a FIBA'dan transfer yasağı geldi.

7 AYDIR MAAŞLARIN ÖDENMEDİĞİ DUYURULMUŞTU

Daha önce yapılan açıklamalarda yeni yönetim Dursun Özbek döneminde oyunculara 7 aydır maaşlarının ödenmediğini duyurmuştu.

FIBA'YA ŞİKAYET EDİLDİ TRANSFER YASAĞI GELDİ

Eski oyuncular paralarını alamadıkları için FIBA'ya şikayette bulundular ve FIBA dün gece Galatasaray'a transfer yasağı getirdiğini resmen duyurdu.

Ayrıca mevcut kadrodaki bazı isimlerin de yine kısa bir sürede ödeme yapılmazsa alacakları için FIBA'ya gidecekleri gelen bilgiler arasında.