Galatasaray kalan maçlarını kazanırsa şampiyon

Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında Başakşehir karşısında 1-0 geriye düştüğü mücadeleyi Atiba ve Burak Yılmaz'ın golleriyle 2-1 kazandı. Bu sonucun ardından Galatasaray, şampiyonluk şansını kendi eline almış oldu.

GALATASARAY 7'DE 7 YAPARSA ŞAMPİYON

Beşiktaş'a yenilen lider Başakşehir 61 puanda kaldı. 1 maç eksiği bulunan takipçisi Galatasaray, yarın(pazar günü) Kadıköy deplasmanında Fenerbahçe'ye konuk olacak. Fenerbahçe maçı dahil ligde 7 mücadeleye çıkacan olan sarı-kırmızılılar, tüm karşılaşmalarını kazanması halinde ligi zirvede tamamlayacak.

Pazar günü oynanacak derbide Fenerbahçe'yi yenmesi durumunda puan farkını 3'e indirecek olan Galatasaray, 33. haftada ise Başakşehir'le karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takım, sahasında Başakşehir'den 3 puan alırsa ikili averajda da üstünlük sağlayarak rakibinin önüne geçecek.

Galatasaray'ın kalan maçları:

Fenerbahçe (D)

Kayserispor (E)

Konyaspor (D)

Beşiktaş (E)

Rizespor (D)

Başakşehir (E)

Sivasspor (D)

Başakşehir'in kalan maçları:

Çaykur Rizespor (E)

Göztepe (E)

Sivasspor (D)

Ankaragücü (E)

Galatasaray (D)

Alanyaspor (E)