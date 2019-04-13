Galatasaray kalan maçlarını kazanırsa şampiyon

Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında Başakşehir karşısında 1-0 geriye düştüğü mücadeleyi Atiba ve Burak Yılmaz'ın golleriyle 2-1 kazandı. Bu sonucun ardından Galatasaray, şampiyonluk şansını kendi eline almış oldu.
GALATASARAY 7'DE 7 YAPARSA ŞAMPİYON
Beşiktaş'a yenilen lider Başakşehir 61 puanda kaldı. 1 maç eksiği bulunan takipçisi Galatasaray, yarın(pazar günü) Kadıköy deplasmanında Fenerbahçe'ye konuk olacak. Fenerbahçe maçı dahil ligde 7 mücadeleye çıkacan olan sarı-kırmızılılar, tüm karşılaşmalarını kazanması halinde ligi zirvede tamamlayacak.
Pazar günü oynanacak derbide Fenerbahçe'yi yenmesi durumunda puan farkını 3'e indirecek olan Galatasaray, 33. haftada ise Başakşehir'le karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takım, sahasında Başakşehir'den 3 puan alırsa ikili averajda da üstünlük sağlayarak rakibinin önüne geçecek.
Galatasaray'ın kalan maçları:
Fenerbahçe (D)
Kayserispor (E)
Konyaspor (D)
Beşiktaş (E)
Rizespor (D)
Başakşehir (E)
Sivasspor (D)
Başakşehir'in kalan maçları:
Çaykur Rizespor (E)
Göztepe (E)
Sivasspor (D)
Ankaragücü (E)
Galatasaray (D)
Alanyaspor (E)