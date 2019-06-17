Galatasaray 3 isimle her konuda anlaştı

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray’da transfer döneminin açılmasıyla harekat da başladı.

Bonservisi elinde olup anlaştığı oyuncuları bir bir açıklamaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi’nde de zirve hesapları yapıyor.

ÜÇÜ DE PEŞ PEŞE AÇIKLANACAK

Yeni sezon öncesi iddialı ve geniş bir kadro kurmak isteyen Cimbom, öncelikle bonservisi elinde olan oyunculara yönelmişti.

Ryan Babel, Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz ile prensipte anlaşan sarı-kırmızılıların, yakın zamanda resmi açıklamayı da yapması bekleniyor.