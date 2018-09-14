Galatasaray-Kasımpaşa - CANLI SKOR

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65' GOL... Galatasaray 3-0 Kasımpaşa (Rodrigues)

Emre Akbaba'nın pasında topla buluşan Rodrigues, sol çaprazdan mükemmel bir şut gönderdi ve harika bir golle farkı 3'e çıkardı.

58' GOL... Galatasaray 2-0 Kasımpaşa (Rodrigues)

55' GOL.... Galatasaray 1-0 Kasımpaşa (Eren Derdiyok)

Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Eren Derdiyok ön direkte topu kontrol etti ve ayağının ucuyla topu ağlara gönderdi.



50' Galatasaray gole çok yaklaştı. Kanattan gelen ortaya Eren kafasını vurdu top az farkla auta gitti.

46' Mücadelede ikinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Galatasaray 0-0 Kasımpaşa

40' İlk yarıda son 5 dakikaya girilirken 0-0 eşitlik devam ediyor.

30' Garry Rodrigues savunmanın üstünden topu ceza sahasına gönderdi. Sinan topa dokunamadı ve meşin yuvarlak kaleci Ramazan'da kaldı

20' Sinan Gümüş'ün ceza sahasına girer girmez çektiği şut yandan dışarı çıktı.

15' Kasımpaşa bu dakikalarda kanat organizasyonlarıyla pozisyon arıyor.

5' Galatasaray, gole yaklaştı. Rodrigues'in ceza sahası dışından yaptığı sert vuruş az farkla dışarı gitti.

1' Maç başladı.

Süper Lig heyecanı, milli maç arasının ardından kaldığı yerden devam ediyor...

Galatasaray, 5. haftanın açılış maçında sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayıyor.

Süper Lig'de geride kalan 4 maçını da kazanan Kasımpaşa liderlik koltuğunda otururken, yaptığı maçlardan 3 galibiyet ve bir mağlubiyetle ayrılan Galatasaray ise averajla ikinci sırada bulunuyor.



Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Lokomotiv Moskova maçı nedeniyle bu mücadelede rotasyona gitti.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Linnes, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Nagatomo, Donk, Ndiaye, Emre, Sinan, Rodrigues, Eren

Kasımpaşa: Ramazan, Ben Youssef, Veysel, Veigneau, Popov, Pavelka, Sadiku, İlhan, Trezeguet, Eduok, Diagne

