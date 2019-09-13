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Galatasaray-Kasımpaşa maçının ilk 11'leri

Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasının açılış maçında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

| Haber Merkezi
Galatasaray-Kasımpaşa maçının ilk 11'leri
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Falcaolu Galatasaray sahne alıyor...

Süper Lig'in ilk 3 haftasında 1 galibiyet, 1 beraberlik 1 de mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar, çıkışa geçmek istiyor.

Türk Telekom Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Belhanda, Lemina, Feghouli, Babel, Falcao

Kasımpaşa: Fatih Öztürk, Hafez, Ben Youssef, Veysel Sarı, Popov, Khalili, Aytaç Kara, İlhan Depe, Hajrodinovic, Quaresma, Thiam.

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