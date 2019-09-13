Galatasaray-Kasımpaşa maçının ilk 11'leri

Falcaolu Galatasaray sahne alıyor...
Süper Lig'in ilk 3 haftasında 1 galibiyet, 1 beraberlik 1 de mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar, çıkışa geçmek istiyor.
Türk Telekom Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Belhanda, Lemina, Feghouli, Babel, Falcao
Kasımpaşa: Fatih Öztürk, Hafez, Ben Youssef, Veysel Sarı, Popov, Khalili, Aytaç Kara, İlhan Depe, Hajrodinovic, Quaresma, Thiam.