Galatasaray-Kasımpaşa maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig heyecanı, milli maç arasının ardından kaldığı yerden devam ediyor...
Galatasaray, 5. haftanın açılış maçında sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.
Süper Lig'de geride kalan 4 maçını da kazanan Kasımpaşa liderlik koltuğunda otururken, yaptığı maçlardan 3 galibiyet ve bir mağlubiyetle ayrılan Galatasaray ise averajla ikinci sırada bulunuyor.
Sarı-kırmızılı takım, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak hem rakibine ilk yenilgisini tattırmaya hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gelecek hafta içinde Lokomotiv Moskova ile yapacağı maç öncesinde moral bulmaya çalışacak.
MUHTEMEL 11'LER
GALATASARAY
Muslera
Mariano
Serdar Aziz
Ahmet Çalık
Nagatomo
Fernando
Badou Ndiaye
Garry Rodrigues
Emre Akbaba
Henry Onyekuru
Eren Derdiyok
KASIMPAŞA
Ramazan
Popov
Veysel
Ben Youssef
Veigneau
İlhan
Tarkan
Sadiku
Eduok
Trezeguet
Diagne
SAAT: 21.00
STAT: TT Stadyumu
HAKEM: Bülent Yıldırım
YAYIN: beIN Sports 1