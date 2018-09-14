Galatasaray-Kasımpaşa maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig heyecanı, milli maç arasının ardından kaldığı yerden devam ediyor...

Galatasaray, 5. haftanın açılış maçında sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.

Süper Lig'de geride kalan 4 maçını da kazanan Kasımpaşa liderlik koltuğunda otururken, yaptığı maçlardan 3 galibiyet ve bir mağlubiyetle ayrılan Galatasaray ise averajla ikinci sırada bulunuyor.



Sarı-kırmızılı takım, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak hem rakibine ilk yenilgisini tattırmaya hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gelecek hafta içinde Lokomotiv Moskova ile yapacağı maç öncesinde moral bulmaya çalışacak.

MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY

Muslera

Mariano

Serdar Aziz

Ahmet Çalık

Nagatomo

Fernando

Badou Ndiaye

Garry Rodrigues

Emre Akbaba

Henry Onyekuru

Eren Derdiyok



KASIMPAŞA

Ramazan

Popov

Veysel

Ben Youssef

Veigneau

İlhan

Tarkan

Sadiku

Eduok

Trezeguet

Diagne



SAAT: 21.00

STAT: TT Stadyumu

HAKEM: Bülent Yıldırım

YAYIN: beIN Sports 1