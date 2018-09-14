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Galatasaray-Kasımpaşa maçının muhtemel 11'leri

Galatasaray, 5. haftanın açılış maçında sahasında lider Kasımpaşa'yı konuk edecek.

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Galatasaray-Kasımpaşa maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig heyecanı, milli maç arasının ardından kaldığı yerden devam ediyor...

Galatasaray, 5. haftanın açılış maçında sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.

Süper Lig'de geride kalan 4 maçını da kazanan Kasımpaşa liderlik koltuğunda otururken, yaptığı maçlardan 3 galibiyet ve bir mağlubiyetle ayrılan Galatasaray ise averajla ikinci sırada bulunuyor.

Sarı-kırmızılı takım, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak hem rakibine ilk yenilgisini tattırmaya hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gelecek hafta içinde Lokomotiv Moskova ile yapacağı maç öncesinde moral bulmaya çalışacak.

MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY 
Muslera 
Mariano 
Serdar Aziz
Ahmet Çalık
Nagatomo 
Fernando 
Badou Ndiaye 
Garry Rodrigues
Emre Akbaba
Henry Onyekuru
Eren Derdiyok

KASIMPAŞA
Ramazan 
Popov
Veysel 
Ben Youssef 
Veigneau 
İlhan 
Tarkan
Sadiku 
Eduok
Trezeguet
Diagne

SAAT: 21.00 
STAT: TT Stadyumu 
HAKEM: Bülent Yıldırım 
YAYIN: beIN Sports 1

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