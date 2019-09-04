Galatasaray, Kasımpaşa'ya hazırlanıyor

Transfer döneminin son ermesiyle gözler yeniden Süper Lig'e çevrildi.

Milli maçlar nedeniyle liglere verilen arayı değerlendiren takımlar, çalışmalarını sürdürüyor.

HAZIRLIKLAR TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR

Galatasaray da bugün yapılan antrenmanla, Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı ekip resmi sitesinden antrenmanla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki idmana salonda core, denge ve aktivasyon çalışmasıyla başlandı.

Daha sonra kumda kuvvet çalışması ve ardından interval koşular gerçekleştirildi. Antrenmanın Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki bölümünde ise ilk olarak hedefsiz pas oyununa yönelik dar alan oyunları oynandı.

Ana bölümde hedefli oyunsal formda dayanıklılığa yönelik dar alan oyunları üzerinde duruldu. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı."