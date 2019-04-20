Galatasaray-Kayserispor - CANLI SKOR

Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor'u konuk edecek.
Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
GALATASARAY MUTLAK KAZANMAK ZORUNDA
Ligde 56 puanı bulunan Galatasaray, Başakşehir'in 5 puan gerisinde yer alıyor. Sarı-kırmızılılar, şampiyonluk şansını sürdürmek için mutlak kazanmak zorunda.
Kayserispor ise 36 puanla 11. sırada yer alıyor.
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Belhanda, Emre Akbaba, Diagne.
Kayserispor: Lung, Lopes, Kana Biyik, Levent, Kucher, Sapunaru, Hasan Hüseyin, Deniz, Chery, Kravets, Umut Bulut.