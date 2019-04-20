Fatih Terim: Burada puan bırakmak beni çok üzdü

Ersun Yanal: Belki de G.Saray'ı şampiyonluktan ettik

Taha Tokyo'da ya tamam ya devam diyecek

1 Trabzonspor, Malatya'yı da yendi Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor, sahasında Yeni Malatyaspor'u 2-1 yendi.

2 Galatasaray-Kayserispor - CANLI SKOR Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor ile karşılaşacak.

3 Tolga Ciğerci takımla çalıştı Sezon başında Galatasaray'la olan sözleşmesini feshederek Fenerbahçe'nin yolunu tutan ancak sakatlığı nedeniyle hiç forma giyemeyen Tolga, takımla birlikte çalıştı.

4 Mourinho'nun Altın Top için favorisi Messi Portekizli teknik adam Mourinho, Altın Top ödülünü bu sezon Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Messi'nin kazanacağını söyledi.

5 Floyd Mayweather'in 11 kiloluk altın kolyesi Eski boksör Floyd Mayweather gösterişli yaşantısıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Dünya şampiyonu namağlup boksör, 11 kiloluk altın zincirli kolyesiyle çok konuşuldu.

6 Fenerbahçe'nin istediği sol bek Sezon sonunda İsmail Köybaşı ile yollarını ayıracak olan Fenerbahçe, sol bekte Hasan Ali'ye alternatif olarak Danilo Avelar'ı alacak.

7 Mitroglou: Oynamazsam giderim Galatasaray'a devre arasında transfer olan Kostas Mitroglou, Fatih Terim'le görüştü ve oynatılmazsa sezon sonunda takımdan ayrılacağını iletti.

8 Elif Elmas için Fiorentina devrede Fenerbahçeli Elif Elmas'ı başta Inter olmak üzere birçok Avrupa takımının takip ettiği ifade ediliyor. Makedon basını ise Elif'i Inter'in alacağnı yazdı.

9 Fenerbahçe, Brahimi ile anlaşamadı Geçtiğimiz günlerde Brahimi'nin menajeri ile İstanbul'da görüşen Comolli, oyuncunun maliyetinden dolayı transferden vazgeçti.