Galatasaray-Kayserispor maçının ilk 11'leri

Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında Kayserispor'u konuk edecek.

Türk Telekom Stadı'nda saat 19:00'da oynanacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönecek. Mücadele Beinsports'tan canlı yayınlanacak.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Saracchi ve Falcao bu karşılaşmada oynayamayacak. Cezalı Lemina ile form tutmaya çalışan Andone kadroda olmayacak isimler. Onyekuru ve Ahmet Çalık ve Marcao ise görev verilmesi halinde oynayabilecek durumda olan isimler.

Kayserispor'da ise Mensah'ın cezası bulunuyor. Kaleci Lung, Abdennour, Ziya Alkurt ve Hasan Hüseyin Acar ise diğer eksikler olarak göze çarpıyor.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Linnes, Seri, Belhanda, Ömer, Emre Akbaba, Feghouli, Adem

Kayserispor: İsmail, Emre, Diego, Djedje, Lopes, Mesanovic, Rienstra, Campanharo, Uzodimma, Situm, Henrique