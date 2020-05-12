Galatasaray: Kişilerin görüşleri kulübümüzü bağlamaz

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, bugün koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Süper Lig hakkında verdiği kararla ilgili konuşmuştu.

Sarı-kırmızılı yönetim bir açıklama yaparak, TFF'nin aldığı kararı sağlıklı bulmadığını belirten Hamamcıoğlu'nun görüşlerinin kulüple bağdaştırılmaması gerektiğini vurguladı.

''BAŞKAN YA DA YÖNETİCİLERİMİZ DIŞINDA YAPILAN AÇIKLAMALARA İTİBAR ETMEYİN''

Galatasaray tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

''Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu’nun görev, yetki ve sorumluluğundaki konular hakkında kulübümüzü temsilen sadece Galatasaray Spor Kulübü Başkanı ve bu konuda yetkilendirilmiş yönetim kurulu üyeleri açıklamalarda bulunabilir.

Bunların dışında yapılan açıklama ve görüşler kişilerin şahsi görüşleri olup, kulübümüzü bağlamaz.

Bu kapsamda Galatasaray Spor Kulübü adına yetkili ve sorumlu kişiler dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemesini kamuoyunun bilgisine sunarız.

Diğer taraftan, Futbol A Takımımız Türkiye Futbol Federasyonu’nun liglerin oynanması yönünde almış olduğu karar doğrultusunda antrenmanlara devam etmektedir.''

EŞREF HAMAMCIOĞLU NE DEMİŞTİ?

Bugün yaptığı açıklama ile federasyonun aldığı kararı çok isabetli bulmadığını aktaran Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, açıklamalarını şu şekilde sürdürmüştü:

"'Ligler seyircisiz oynansın, hatta oynanmasın' feryatları yükselirken federasyon 'Hayır oynanacak.' dedi. Sonuçlarını gördük. Bu sonuçları en ağır yaşayan kulüplerden biri de biziz. Bu kadar bilgi birikimi ve veri varken, federasyonun, anladığımız kadarıyla Sağlık Bakanlığı'nın desteğini almaksızın veya sorumluluğu paylaşmaksızın, '12 Haziran'da ligler seyircisiz oynanacaktır' kararını çok yadırgıyorum. Hem sporsever bir yurttaş hem de Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı olarak yadırgıyorum. Spor müsabakalarındaki tek paydaş onu yöneten federasyon, müsabakalar katılan sporcular, idareciler ile basın mensupları değil. Bunların aileleri var. Bu takımlara gönül veren taraftarlar var."