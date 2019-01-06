Galatasaray, Kjaer'i istiyor

Serdar Aziz'le yollarını ayıracak olan Galatasaray'ın Simon Kjaer'i transfer edeceği ifade edildi.

RODRİGUES'DEN GELEN PARA KULLANILACAK

İspanyol basınından Estadio Deportivo gazetesi sarı-kırmızılı ekibin daha önce de teklif götürdüğü Kjaer için yeniden Sevilla'nın kapısını çalacağını yazdı.

Rodrigues'i 10 milyon 250 bin dolara Al İttihad'a satan Galatasaray'ın buradan gelecek parayla İspanyol kulübüne teklif yapacağı belirtildi.

(İspanyol basınında çıkan haber)

Sevilla'ya Kjaer için 5 milyon euro önermeyi düşünen sarı-kırmızılıların, Danimarkalı stopere ise yıllık 2 milyon euro maaş vereceği aktarıldı.Haberin detaylarında Kjaer'e önerilecek sözleşmenin 3.5 yllık olacağı da yazıldı.

Deneyimli stoper 2017 yılının yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Sevilla'ya 12 milyon 500 bin euroya transfer olmuştu.