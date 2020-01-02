Galatasaray, Kolombiyalı stoper alıyor

Onyekuru ve Saracchi transferlerini bitiren Galatasaray, stoper bölgesi için de çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı takımın hedefinde Kolombiyalı Murillo var.

GALATASARAY KİRALAMAK İSTİYOR

Galatasaray, 27 yaşındaki futbolcu için Sampdoria ile görüşmelerini sürdürüyor. İtalyan ekibinde beklediğini bulamayan Murillo da sarı-kırmızılı takıma gelmeye sıcak bakıyor.

Milli takımdan arkadaşı Falcao'dan Galatasaray hakkında bilgi alan Murillo'nun sezon sonuna kadar kiralanması planlanıyor.

2023'e kadar İtalyan ekibiyle sözleşmesi bulunan oyuncu için 750 bin euro kiralama bedeli teklif edildi.

Galatasaray, Sampdoria'nın vereceği karara göre stoper transferine yön verecek. Milli futbolcunun stoperin yanı sıra sağ bek mevkisinde de oynuyor olması bir avantaj olarak görülüyor. Cimbom, Murillo için anlaşma sağlayamazsa alternatif isimlere yönelecek.

Kolombiyalı bu sezon 9 kez Sampdoria forması giydi. Öte yandan Murillo daha önce Barcelona ve Inter gibi dünya devlerinin başarısı için de ter döktü.