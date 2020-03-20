Galatasaray kongreyi erteledi

Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını, hayatın her alanını etkilemeye devam ediyor.

Bilindiği gibi dün bir açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, liglerin askıya alındığını duyurmuştu.

Bugün ise Galatasaray Kulübü, virüs tedbirleri kapsamında yeni bir karar aldı.

Sarı-kırmızılılar, olağan genel kurul toplantısının ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

"GEÇİCİ OLARAK ERTELENDİ"

Kulüpten yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine koronavirüs tedbirlerine ilişkin gönderdiği ek genelgeyle insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetlerin geçici olarak ertelenmesi kararlaştırılmıştır. Bu karar uyarınca derneğimizin ilki 21 Mart, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikincisi 28 Mart'ta yapılacak olağan genel kurul toplantısının geçici olarak ertelenmesine karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.