Galatasaray-Konyaspor - CANLI SKOR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Yeni Malatyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada "Galatasaray'ı da sahamızda yenmeyi başarırsak, istediğimiz yere çıkmak için bir hamle gücü verecek"dedi

Aykut Kocaman: Şimdi her şey Galatasaray maçı

Asamoah G.Saray yerine Inter'i tercih etti

Arda Turan, geçtiğimiz günlerde nişanlandığı Aslıhan Doğan ile bugün sade bir törenle evleniyor. Arda'nın nikah şahidi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olacak.

Devre arasında Sivasspor'a transfer olan Robinho, Türkiye'ye çabuk uyum sağladı. Brezilyalı yıldız Müslüm Gürses'in 'Hangimiz Sevmedik' şarkısına eşlik etti.

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Aziz Yıldırım: Fenerbahçe'yi bölmek istiyorlar

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'yi bölmek isteyenlerin olduğunu ve bu insanların da Ali Koç'u kandırdığını ifade etti.