Galatasaray-Konyaspor - CANLI SKOR

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69' GOL.... Galatasaray 1-1 Konyaspor (Gomis)
62' Belhanda defansın arkasına pasını gönderdi, Gomis'in gelişine vuruşu yandan dışarıya gitti.
52' Galatasaray ikinci yarının başında Konyaspor'u kendi sahasına hapsetti. Sarı-kırmızılı takım beraberlik için bastırıyor.
46' Mücadelede ikinci yarı başladı.
İlk yarı sonucu: Galatasaray 0-1 Konyaspor
42' Galatasaray gole yaklaştı. Feghouli'nin karşı karşıya pozisyonda vuruşunda Serkan Kırıntılı gole izin vermedi.
40' Galatasaray'da sarı kartı gören Mariano, Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü.
30' Galatasaray, bu dakikalarda Konyaspor'u sahasına hapsetti.
20' Gomis, penaltı atışında kaleci Serkan Kırıntılı'ya takıldı.
10' Galatasaray golden sonra baskısını artırdı. Sarı-kırmızılı takım tüm hatlarıyla yükleniyor.
2' GOL... Galatasaray 0-1 Konyaspor (Moke)
Konyaspor'un sağ taç çizgisi önünden kazandığı serbest vuruşta Volkan ortaladı, savunmanın dokunamadığı topu kale alanı içinde Moke kafayla tamamladı
1' Maç başladı.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 25. hafta maçında Atiker Konyaspor'u konuk ediyor.
Başakşehir'in puan kaybettiği haftayı iyi değerlendirmek isteyen Galatasaray, Fenerbahçe derbisine puan avantajını koruyarak gitmek istiyor.
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Selçuk, Donk, Feghouli, Garry Rodrigues, Belhanda, Gomis
Konyaspor: Serkan, Selim, Jonsson, Ferhat, Skubic, Volkan Şen, Moke, Fofana, Mehdi, Milosevic, Eto'o