Ensonhaber.com'a dön

Galatasaray-Konyaspor maçı muhtemel 11'leri

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 25. hafta maçında Atiker Konyaspor'u konuk edecek.

Yorum Yap

Galatasaray-Konyaspor maçı muhtemel 11'leri

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

Süper Lig'de 16 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyeti olan lider Galatasaray, 50 puana sahip. Oynadığı maçların 5'ini kazanan, 6'sında berabere kalan ve 13'ünde yenilen Atiker Konyaspor'un ise 21 puanı bulunuyor. Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Eren Derdiyok ve Jason Denayer maçta forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray:  Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Donk, Selçuk Belhanda, Feghouli, Rodrigues, Gomis

Konyaspor: Serkan, Skubic, Moke, Selim, Ferhat, Ömer, Bourabia, Jonsson Milosevic, Eto'o, Jahovic

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM