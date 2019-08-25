Galatasaray-Konyaspor - CANLI SKOR

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14' Hızlı hücuma çıkan Feghouli'yi faulle durduran genç oyuncu Erdon Daci sarı kart gördü.
11' Emre Mor'dan seken topu sağ tarafta sürükleyen Feghouli içeri çevirdi. Diagne'nin vuruşunda ise kaleci Serkan başarılı oldu.
9' Karşılaşmada ilk on dakika geride kaldı. Galatasaray'da yeni transfer Nzonzi savunma önünde ilk topları alarak oyun kurma görevini üstlenmiş durumda.
8' Köşe vuruşunun ardından sağ tarafta atağı sürükleyen Feghouli ceza sahasına ortaladı ancak Galatasaraylı oyuncular vuruş yapamadı.
5' Luyindama'nın savunmanın arkasına attığı topu Skubic kafayla kalecisine kazandırdı.
2' Ferhat'ın kullandığı köşe vuruşunda Johnson kafayı vurdu ancak top kaleye paralel bir şekilde gitti.
2' Maçtaki ilk köşe vuruşunu Konyaspor kullanacak.
1' Maç başladı.
Galatasaray, Cemil Usta Süper Lig sezonunun ikinci maçında sahasında ağırladığı Konyaspor'u yenerek 3 puanla tanışmak istiyor.
Sarı-kırmızılı takım ligin ilk haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'a 2-0 yenilirken, Konyaspor ise evinde MKE Ankaragücü ile golsüz berabere kaldı.
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Donk, Nagatomo, Seri, Nzonzi, Feghouli, Emre Mor, Babel, Diagne.
Konyaspor: Serkan, Skubic, Ali Turan, Anicic, Ferhat Öztorun, Jonsson, Ömer Ali, Jevtovic, Milosevic, Daci, Bajic