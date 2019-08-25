Galatasaray-Konyaspor - CANLI SKOR

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Ersun Yanal: Volkan'ın durumu birkaç güne netleşecek

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Beşiktaş, İngiliz ekibi Southampton forması giyen Mario Lemina'yı kiralamak için teklif yaptı.

Fransız stoper Adil Rami, Fenerbahçe'yle transfer görüşmesi yapmak için İstanbul'a geldi. Deneyimli futbolcu sağlık kontrolünden geçerse sarı-lacivertli takıma imza atacak.

Fenerbahçe'de bir türlü bekleneni veremeyen Islam Slimani, Monaco formasıyla ilk maçta golle buluştu. Asisti yapan isim de eski Galatasaraylı Henry Onyekuru oldu.

Bir dönem Galatasaray forması giyen ve geçtiğimiz günlerde futbolu bırakan Sneijder, katıldığı bir yardım maçında fazla kilolarıyla dikkat çekti.

Mavi-yeşilli kulübün forvet oyuncusu El Kabir, takımının Sivasspor ile oynayacağı maç öncesi Rizespor tesislerinde unutuldu.

Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında evinde Konyaspor ile karşı karşıya geliyor.

1 Fenerbahçe, Adil Rami'yle görüşüyor Fransız stoper Adil Rami, Fenerbahçe'yle transfer görüşmesi yapmak için İstanbul'a geldi. Deneyimli futbolcu sağlık kontrolünden geçerse sarı-lacivertli takıma imza atacak.

2 Luiz Gustavo Fenerbahçe'ye imza atıyor Fransız basını, Fenerbahçe'nin Luiz Gustavo için Marsilya ile 5.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaştığını yazdı.

3 Rıdvan Dilmen: Vedat son 15 yılın en iyi santrforu Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç'in performansını öven Rıdvan Dilmen, "Bir tek İstiklal Marşı'nda duruyor." dedi.

4 Ersun Yanal: Oyunu beğenmedim, sorumlu benim Başakşehir'ison dakikalarda gelen 2 golle 2-1 yenen sarı lacivertli hocası Ersun Yanal, maçtaki oyundan memnun olmadığını belirtti.

5 Medel, Bologna'ya transfer oluyor Beşiktaş'ın Şilili futbolcusu Medel, Bologna ile anlaştı. İtalyan ekibi siyah-beyazlı kulübe 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

6 Sneijder frikikten nefis gol attı Bir dönem Galatasaray forması giyen ve geçtiğimiz günlerde futbolu bırakan Sneijder, katıldığı bir yardım maçında fazla kilolarıyla dikkat çekti.

7 Slimani, Monaco formasıyla ilk golünü attı Fenerbahçe'de bir türlü bekleneni veremeyen Islam Slimani, Monaco formasıyla ilk maçta golle buluştu. Asisti yapan isim de eski Galatasaraylı Henry Onyekuru oldu.

8 Dirar'ın golü sonrası Ali Koç'un sevinci Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Dirar'ın son dakika attığı galibiyet golünün ardından büyük sevinç yaşadı.

9 Beşiktaş, Lemina'yı kiralıyor Beşiktaş, İngiliz ekibi Southampton forması giyen Mario Lemina'yı kiralamak için teklif yaptı.