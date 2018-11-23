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Galatasaray-Konyaspor maçının muhtemel 11'leri

Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Konyaspor'u ağırlayacak.

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Galatasaray-Konyaspor maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig heyecanı, milli maç arasının ardından kaldığı yerden devam ediyor...

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 13. haftansıın açılış maçında sahasında Konyaspor'u konuk edecek.

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı Hüseyin Göçek yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray
Muslera
Ozan
Maicon
Serdar
Mariano
Ömer
Selçuk
Fernando
Feghouli
Onyekuru 
Eren

Konyaspor
Serkan
Skubic
Diagne
Uğur
Ferhat
Jonsson
Jevtovic
Ömer
Milosevic
Fofana
Yatabare

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