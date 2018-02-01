Galatasaray, Konya'yla berabere kaldı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Konyaspor'a konuk oldu.

KONYA DEVREYE ÖNDE GİRDİ

İlk yarıya iki takım da hızlı başladı. İlk 15 dakikada hem Galatasaray'ın hem de Konyaspor'un topu direkten döndü. İlerleyen dakikalarda da temposu düşmeyen mücadelede Konyaspor golü bulan taraf oldu.

40. dakikada Konyaspor duran top kazandı. Orkan'ın ortasına Eray'ın yanlış çıkması sonucu Linnes'e çarpan top filelerle buluştu.

Bu gol aynı zamanda ilk yarının sonucu belirledi. Konyaspor devreye 1-0 önde girdi.

TUR İSTANBUL'A KALDI

İkinci yarıya Galatasaray etkili başladı. Sarı-kırmızılılar 50. dakikada Sinan Gümüş'ün golüyle beraberliği yakaladı. Bu golden 5 dakika sonra Galatasaray Serdar Aziz'le öne geçti. Selçuk'un ortasına iyi yükselen Serdar, düzgün bir kafa vuruşuyla durumu 2-1 yaptı.

Mücadele bu şekilde bitecek derken, Konyaspor'un yeni transferi Jahovic, 90+1'de attığı golle durumu 2-2 yaptı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele 2-2 sona erdi.