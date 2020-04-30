Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz hastaneye kaldırıldı

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, hastanenin yolunu tuttu.

Halsizlik ve yorgunluk şikayetiyle hastaneye götürülen Mustafa Cengiz'e ilk olarak koronavirüs testi yapıldı.

3 ÜNİTE KAN VERİLDİ

Testin sonucu negatif çıkan başkan Cengiz'e, 3 ünite kan verildi.

Pazartesi günü PET çekimi yapılacak olan Mustafa Cengiz'in, o güne kadar doktorların gözetimi altında tutulacağı öğrenildi.

ALBAYRAK VE TERİM'DE DE GÖRÜLMÜŞTÜ

Galatasaray Kulübü'nde daha önce 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ile futbol takımının teknik direktörü Fatih Terim'de koronavirüse rastlanmış, her ikisi de gördükleri tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.