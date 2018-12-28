Galatasaray Kulübü: Ozan Kabak'la anlaşamadık

Galatasaray Kulübü, son günlerde sözleşme koşulları tartışılan Ozan Kabak ile ilgili flaş bir açıklama yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulüp, sözleşme koşulları konusundaki girişimlerinin sonuçsuz bırakıldığını öne sürerek şu ifadeleri kullandı:

"Teknik heyetimizin gelecek dönem için kısa ve uzun vadeli kadro planlaması için çalışmaları uzun zamandır devam etmektedir. Bu bağlamda hangi oyuncuların kalıp hangi oyuncuların gideceği, gelişmelere bağlıdır. Teknik kadronun planlaması uyarınca somut gelişmeler oldukça kamuoyu ile paylaşılacaktır.





MENAJERLERİ KARAR VERECEK

Genç oyuncumuz Ozan Kabak’ın ise sözleşme koşulları ile ilgili kulübümüz tarafından 4-5 ay önce başlatılan girişim, önce sonuçsuz bırakılmış, ardından temsilcileri tarafından devre arasına kadar zaman talep edilmiştir. Ozan Kabak’ın ve menajerlerinin, oyuncumuzun kariyerine nasıl ve nerede devam edeceğinin kararı sonrası kulübümüz oyuncu ile ilgili takdir hakkını kullanacaktır.





Şampiyonluk hedefinden ve Avrupa’da yürüyeceği yoldan taviz vermeksizin teknik heyetimiz ve yönetimimiz, ihtiyaç duyulan tüm mevkilerle ilgili çalışmalara başlamış olup resmi olarak kulübümüz yayın organları dışındaki haber ve yorumlara itibar edilmemesini rica ederiz."

7.5 MİLYON EUROYA SERBEST KALIYOR

Ozan'ın, sözleşmesinde "7.5 milyon euroya serbest kalır" maddesi bulunuyor. Bu rakamı ödeyen kulüp genç yıldız adayını renklerine bağlamış olacak.