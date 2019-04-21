Galatasaray kupa mesaisine başladı

Fatih Terim: Burada puan bırakmak beni çok üzdü

Ersun Yanal: Belki de G.Saray'ı şampiyonluktan ettik

Taha Tokyo'da ya tamam ya devam diyecek

1 Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak.

2 Konyaspor 10 maçtır kazanamıyor Konyaspor, Süper Lig'in 29. haftasında Ankaragücü ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Konyaspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı.

3 Şenol Güneş futbolcularıyla toplantı yaptı: Rövanşı alın Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, oyuncuları ile yaptığı toplantıda "Galibiyet serisini 5'e çıkarmanızı istiyorum."Sizden bu maçın rövanşını istiyorum.90 dakika boyunca durmak yok" dedi.

4 Hasan Ali'nin eşi Saynur Öztürk Yunan fenomenle görüldü Hasan Ali Kaldırım ile dünya evine giren Saynur Öztürk'ün Yunan Instagram fenomeni Panayiotis Karagianis ile görüntülerinin ortaya çıktığı öne sürüldü.

5 Beto'nun gözyaşları Süper Lig'in 29. haftasında Erzurumspor'a 1-0 mağlup ve puan cetvelinde 17. sıraya gerileyen olan Göztepe'de Portekizli kaleci Beto, maç sonu gözyaşlarına hakim olamadı.

6 Galatasaray'ın penaltıcısı Diagne Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde 13 milyon euroya transfer ettiği Mbaye Diagne, attığı 8 golün 5'ini penaltıdan kaydetti.

7 G.Saray yenilmezlik serisinde Avrupa'nın zirvesinde Süper Lig'de oynadığı son 34 maçta da mağlubiyet yüzü görmeyen Galatasaray, bu alanda Avrupa'nın 5 büyük liginde, İngiliz ekip Liverpool (38) ile birlikte zirvede yer alıyor.

8 Shinji Kagawa özel çalışıyor Japon futbolcu Shinji Kagawa, kalan son 6 haftada ilk 11'de görev alabilmek için Borussia Dortmund'da birlikte çalıştığı 3 kişilik kondisyon ekibini İstanbul'a getirdi.

9 Rıdvan Dilmen'den Semih Özsoy'a yanıt: Dostunuz değilim Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, derbiden sonra kendisine gönderme yapan Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy'a "Hepinizden fazla Fenerbahçeliyim. Beni taraftarın önüne atmayın." diyerek cevap verdi.