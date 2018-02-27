Galatasaray kupada Akhisar'ı yendi

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Akhisarspor'a konuk oldu.
İLK YARI BERABERE BİTTİ
İki takımın da atak başladığı mücadelede ilk gol, Akhisarspor'dan geldi. Ev sahibi takım 19. dakikada Yevhen Seleznyov'un golüyle 1-0 öne geçti.
Ancak Galatasaray bu gole 2 dakika sonra Ahmet Çalık'la cevap verdi. İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca ilk yarı 1-1 sona erdi.
SİNAN FİNALİN KAPISINI ARALADI
İkinci yarıda tek gol Sinan Gümüş'ten geldi. 89. dakikada kanattan gelen topa iyi vuruş yapan Sinan maçın skorunu belirledi.
Mücadeleden 2-1 galip ayrılan Galatasaray, Akhisar deplasmanından avantajlı döndü.