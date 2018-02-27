Karaman: Hiç beklemediğimiz bir sonuç oldu

Sincaba rağmen birinci oldu

Ümit Özat: Alanyaspor’u yenersek, bu puanın anlamı olur

1 Murat Bardakçı: G.Saray Müzesi'ndeki mektup şaibeli Murat Bardakçı, Galatasaray Müzesi'nde sergilenecek olan Atatürk'ün sarı-kırmızılı kulübe yazdığı mektubun şaibeli olduğunu söyledi. Bardakçı, "Atatürk'ün böyle bir imzası yoktur" dedi.

2 Fatih Terim: Ümit Davala saha kenarına alışsın Fatih Terim, Akhisar maçında ikinci yarı kulübeden çıkmamasıyla ilgili, "Ümit hoca saha kenarına alışsın diye yönetimi ona verdim" dedi.

3 Galatasaray kupada Akhisar'ı yendi Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Akhisarspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti ve tur için avantaj elde etti.

4 Yılmaz Vural Giresun'dan nasıl gönderildiğini anlattı Giresunspor'dan oyuncu grubu tarafından istenilmediği için gönderildiğini söyleyen Yılmaz Vural "Seviyorum kerataları ama mecralarının dışına çıkıyorlar." dedi.

5 Fernandao PFDK'ya sevk edildi Fernandao, Beşiktaş derbisindeki "hakareti" nedeniyle PFDK'ya tedbirli olarak sevk edildi.

6 Samir Nasri'ye 6 ay men cezası verildi Samir Nasri, doping nedeniyle futboldan 6 ay men edildi.

7 Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde format değişti UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ne katılım sistemini değiştirdi. Süper Lig şampiyonu Devler Ligi'nde direkt giderken, lig ikincisini eleme turunda daha kolay rakipler bekliyor.

8 Ümit Özat: Çatır çatır maç oldu Ümit Özat, 1-1 berabere kaldıkları Başakşehir maçı sonrası yapılan eleştirilere "Sonuçta Çanakkale toprağını savunmuyoruz, kim kimi üterse" şeklinde cevap verdi.

9 Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak Türkiye Kupası yarı final ilk maçını hakem Fırat Aydınus yönetecek.