Galatasaray kupada Bucaspor'u 3 golle geçti

Ziraat Türkiye Kupası'nda İzmir ekibi Bucaspor'u 3-0 yenen Galatasaray, çeyrek final için büyük bir avantaj yakaladı.

Son 16 Tur ilk maçında maça iyi başlayan Galatasaray, 14. dakikada Selçuk İnan'ın golüyle öne geçti.

İlk yarıda baskın futboluna devam eden Aslan, 41 ve 43. dakikalarda Sinan Gümüş ile bulduğu gollerle farkı 3'e çıkarttı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 3-0'lık Galatasaray üstünlüğüyle sona erdi.

Mücadelenin ikinci yarısında da üstün olan Galatasaray, bu kez aradığı golleri bulamadı.

Galatasaray yakaladığı pozisyonları değerlendiremezken, rakibi Bucaspor'a da fazla gol şansı tanımadı.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Bucaspor'u 3-0 yenen Galatasaray, çeyrek final için büyük bir avantaj yakaladı.

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