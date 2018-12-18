Galatasaray kupada son 16'ya kaldı

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Galatasaray, ilk maçta 2-1 yendiği Keçiörengücü'yü Türk Telekom Stadı'nda konuk etti.
Galatasaray, genç bir kadroyla çıktığı maçta 2. Lig ekibi Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldı ve adını bir üst tura yazdırdı.
GALATASARAY'IN GOLÜ YUNUS'TAN GELDİ
Galatasaray'a turu getiren gol, 65. dakikada Yunus Akgün'den geldi. Selçuk İnan'ın kullandığı frikikte barajdan seken topu iyi takip eden genç futbolcu, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu.
KEÇİÖREN'E TEK GOL YETMEDİ
Maçın sonunda daha etkili gözüken Keçiörengücü'nde Taha Balcı, 85. dakikada eşitlik golünü kaydetti. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve Galatasaray, 1-1'lik beraberliğin ardından tur atlayan takım oldu.
G.SARAY SON 16'YA KALDI
Galatasaray, bu sonucun ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda adını son 16 turuna yazdırdı. Keçiörengücü ise Galatasaray'a toplamda 3-2 mağlup olunca kupaya veda etti.