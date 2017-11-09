Galatasaray Lavezzi'yi alıyor

Yaz transfer döneminde nokta atışı futbolcular alan Galatasaray, ocak ayı için de çalışmalarına erkenden başladı. Sol bek, sol açık ve forvet arayışlarında olan sarı-kırmızılı ekip, sol açık mevkisi için Lavezzi'yi kadrosuna katmaya çalışıyor.

ÇİN'DE SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

22 milyon euro karşılığında Çin kulübü Hebei Chine Fortune'a transfer olarak Çin akımına ayak uyduran Lavezzi'nin sözleşmesi yıl sonunda bitiyor. Ocak ayında serbest kalacak Arjantinli futbolcunun Avrupa'ya dönmek istemesi de Galatasaray'ın transferdeki şansını arttırıyor.





Rodrigues'in sol kanatta bekleneni verememesi üzerine Lavezzi için harekete geçen Galatasaray'da Cenk Ergün temaslara başlıyor. İki yıldır Çin'de futbol oynayan Lavezzi'ye Galatasaray'ın yıllık 2.5 milyon euro önereceği ifade ediliyor.