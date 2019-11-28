Galatasaray, Lemina'yı takımda tutmak istiyor

Galatasaray'da son haftaların etkili isimlerinden biri olan Lemina, Fatih Terim'den tam not aldı.

Gabonlu oyuncu, 1-1 sona eren Club Brugge karşılaşmasında da sahanın en iyisiydi. Deneyimli hocanın raporu doğrultusunda Lemina'nın gelecek yıl da takımda kalması için çalışmalar başladı.

KİRALAMA FORMÜLÜ MASADA

26 yaşındaki futbolcu, yaz transfer döneminde gelenler arasında en çok beğenilen oyuncu oldu. Cimbom, yaşadığı sakatlığın ardından form grafiğini de yükselten Lemina'yı elden kaçırmak istemiyor.

İngiliz ekibi Southampton'dan kiralanan Lemina'nın 16 milyon euroluk satın alma opsiyonu yönetimi zorluyor.

Ekonomik olarak UEFA ile yapılan anlaşma gereği satmadan oyuncu alamayan sarı-kırmızılıların, deneyimli orta sahayı bonservisiyle alması neredeyse imkansız.

Galatasaray yönetimi, Ada ekibiyle 16 milyon euroluk satın alma opsiyonunu düşürmek için masaya oturacak ancak makul bir fiyatta anlaşılamazsa kiralama seçeneği konuşulacak.