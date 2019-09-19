Ensonhaber.com'a dön

Galatasaray lig maçına odaklandı

Galatasaray, deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Yorum Yap

Galatasaray lig maçına odaklandı

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında 22 Eylül Pazar günü deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde futbolcular ısınma hareketleri gerçekleştirdi.

İdmanda, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün Belçika ekibi Club Brugge'e karşı 90 dakika sahada kalan oyuncular yenilenme koşusuyla çalışmayı tamamladı. Diğer oyuncular ise antrenmanda koşu yaptı. Galatasaray, Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM