Galatasaray lige iyi başlıyor

Galatasaray, geride kalan 61 sezondaki ilk hafta maçlarında 42 galibiyet alırken 11 kez mağlup oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, lig tarihinde misafir takım sıfatıyla oynadığı 24 ilk hafta maçının ise 12'sini kazandı, 7'sini yitirdi, 5'inde de berabere kaldı.

Sadece 8 maçta gol atamadı

Galatasaray, 61 sezondaki ilk hafta maçlarından 53'ünde gol atarken, sadece 8'inde suskun kaldı. Sarı-kırmızılı takım, son 21 sezonda ise sadece 2011-2012'de 2-0 yenildiği İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında gol atamadan lige başladı.

Denizlispor ile 10 sezon sonra

Galatasaray, Denizlispor ile 10 sezon aradan sonra açılış maçında karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takım, Ege temsilcisiyle daha önce 3 kez sezonun ilk hafta maçında karşılaştı.

Denizlispor ile 1984-1985 sezonunun ilk haftasında sahasında yaptığı müsabakayı 1-0 kaybeden sarı-kırmızılı takım, 2000-2001'in açılış maçında konuk olduğu rakibini 1-0 mağlup etti. Galatasaray, 2008-2009 sezonunda da ilk hafta maçında İstanbul'da karşılaştığı Denizlispor'u 4-1 yendi.

En farklı galibiyeti 4-0

Galatasaray, sezondaki ilk hafta maçlarında en farklı skorlu galibiyetini 4-0'lık sonuçlarla aldı, en farklı yenilgiyi ise 3-1 ve 2-0'lık skorlarla yaşadı

. Sarı-kırmızılı takım, 1964-1965 sezonunda Feriköy'ü, 1983-1984'te Karagümrük'ü, 2007-2008'de de Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup ederken, 1979-1980'da Göztepe'ye 3-1, 2011-2012'de de İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a 2-0 kaybetti.