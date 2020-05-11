Galatasaray: Liglerin tescil edilmesine karşıyız

Arda'dan Fenerbahçe yanıtı: Herkes kendi tarafında güzel

1 Hasan Şaş istifa etti Galatasaray'da yardımcı antrenör olan Hasan Şaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla istifa ettiğini açıkladı.

2 Basketbol ve voleybolda ligler sonlandırıldı Basketbol ve voleybol federasyonları, koronavirüs nedeniyle ligleri sonlandırma kararı aldı. İki branştan da şampiyon çıkmayacak. Ayrıca küme düşme de olmayacak.

3 Fatih Terim antrenmana çıktı Koronavirüsü yenen Fatih Terim, aylar sonra tesislere gelerek takımın başında yer aldı.

4 İbrahimovic, Milan'dan ayrılıyor Yarısını satın aldığı İsveç ekibi Hammarby'de antrenmanlarını sürdüren İbrahimovic, sahibi olduğu kulübe transfer olmaya hazırlanıyor.

5 Kafes dövüşü maçında gözü çıkıyordu Niko Price ile Vicente Luque arasında yapılan UFC maçında, Price'ın gözünün aldığı darbe nedeniyle kan içinde kalması üzerine doktor, maçı bitirme kararı aldı.

6 Fenerbahçe'nin Gökhan ısrarı sürüyor Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek olan Gökhan Gönül'ü transfer etmek için yoğun çaba harcıyor. Gökhan'ın da futbolu, eski takımında bırakmak istediği öğrenildi.

7 Beşiktaş'ta koronavirüs endişesi Bir futbolcu ve bir personelinde koronavirüse rastlanan Beşiktaş'ta, astım hastası olan Atiba başta olmak üzere futbolcuların idmana çıkmak istemediği öğrenildi.

8 Beşiktaş'ın dezenfektan kabini Avrupa'da manşetlerde Beşiktaş'ın tesislerin girişine yerleştirdiği dezenfektan kabini, Avrupa basınının da dikkatini çekti. İspanyol, İngiliz ve İtalyan gazeteler, bu habere geniş yer ayırdı.

9 F.Bahçe, İrfan Can için harekete geçti Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Başakşehir forması giyen İrfan Can Kahveci için Emre Belözoğlu'nu devreye soktu.