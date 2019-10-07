Galatasaray'da Linnes ocakta dönüyor

Son yılların en iddialı kadrosunu kuran Galatasaray, buna rağmen çok kötü bir grafik çiziyor. Cumartesi günü Gençlerbilirği ile golsüz berabere kalan sarı-kırmzıılı takım 7 haftada 10 puan toplayabildi.

LİNNES DÖNECEK, MARİANO YOLCU

Oyuncularının gösterdiği performanstan memnun olmadığını dile getiren Fatih Terim, bazı isimleri kızağa çekecek. Radikal kararlar alacağının sinyallerini veren deneyimli hoca, ocakta Linnes'i de takııma alacak.

Kadroda 15 yabancı futbolcu bulunduğu için Linnes'i listeye yazamayan Galatasaray'da, Norveçli oyuncu takımla antrenmanlara devam ediyor.

Takıma küsmeyen ve idmanlarda çok sıkı çalışan 28 yaşındaki deneyimli isim, ödülünü kadroya geri dönerek alacak.

Profesyonelliği elden bırakmayan Linnes, her maç tribünden arkadaşlarına da destek olarak alkış aldı.

Fatih Terim, Norveçli sağ beki İtalyan kondisyoner Bartali ile özel olarak çalıştırıyor. Linnes'in dönmesiyle birlikte Mariano kadro dışı kalacak.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Brezilyalı sağ bek için gelen teklifler değerlendirilecek. Oyuncu satılamaz ya da kiralanamazsa kadro dışı kalacak.