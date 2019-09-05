Galatasaray, Linnes'i Başakşehir'e vermedi

Galatasaray'ın transferin son gününde Falcao, Andone ve Lemina'yı kadrosuna katması sonrası Linnes yabancı sınırına takıldı ve liste dışı kaldı.

Norveçli futbolcunun transfer döneminin son gününde Başakşehir'le görüştüğü ancak sarı-kırmızılı ekipten veto yediği ortaya çıktı.

CLİCHY F.BAHÇE'YE GİTMESİN DİYE LİNNES VERİLMEDİ

Sarı-kırmızılı takım önce Kasımpaşa ile görüştü ancak İstanbul ekibi, 'Hem kiralama bedeli vermeyiz hem de maaşını siz ödersiniz' deyince Galatasaray masadan kalktı.

Sol bek arayan Fenerbahçe, transferin son gününde Başakşehir'den Clichy'yi istedi. Turuncu-lacivertli ekip ise Clichy'yi sarı-lacivertli takıma satmak için Linnes'e talip oldu.

Norveçli sağ bek Başakşehir'e gitmek istedi ancak Galatasaray bu transfere izin vermedi.

Fenerbahçe'nin Clichy'yi almasını engelleyen sarı-kırmızılı takım, aynı zamanda da Mevlüt Erdinç transferinde önceliği ezeli rakibine veren Başakşehir'e tepkisini gösterdi.