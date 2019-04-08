Galatasaray, Linnes'le uzatıyor

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'u 3-0 yenen Galatasaray'da karşılaşmanın yıldızlarından biri de Linnes'ti. Son dönemde oynadığı futbolla büyük beğeni toplayan Norveçli oyuncu yeni kontratı da kaptı.

4 YILLIK İMZA ATACAK

Fatih Terim'in hem sağ bek hem sol bek olarak kullandığı 27 yaşındaki oyuncu Galatasaray'da kalacak.

Sarı-kırmızılı takıma 3.5 yıllık imza atan Linnes'in sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Yönetim, oyuncuyu başka takımlara kaptırmamak için elini çabuk tuttu.

Fatih Terim'in raporu doğrultusunda yönetim Linnes'le masaya oturdu ve prensipte 4 yıllık anlaşma sağlandı. Oyuncunun 950 bin euro olan maaşı da 1 milyon 500 bin euroya çıkarılacak.

Linnes, hem performansı hem de karakteriyle sarı-kırmızılı camianın sevilen isimlerinden biri.