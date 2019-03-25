Ensonhaber.com'a dön

Galatasaray Lisesi öğrencilerine dışarı çıkma yasağı

Mustafa Cengiz'in ibra edilmemesinin ardından kutlama yapan liselilere ceza geldi. Galatasaray Lisesi müdürü, yatılı kalan öğrencilerin hafta sonu dışarı çıkmalarını yasakladı.

Galatasaray Lisesi öğrencilerine dışarı çıkma yasağı
Yorum Yap

Galatasaray'da ibra krizi yaşanıyor...

Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde yapılan Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısında, üyeler Mustafa Cengiz yönetimini ibra etmemişti.

Beklenmedik bu karar sonrası camia bir anda karışırken, Cengiz'in aleyhine oy kullanan liseli öğrencilerin paylaştığı kutlama fotoğrafı ise güne damgasını vurmuştu.

HAFTA SONU DIŞARI ÇIKMAK YASAK

Galatasaray Lisesi müdürü, sosyal medyada fotoğrafa gelen yoğun tepkiler üzerine öğrencilere ceza verme kararı aldı.

Müdür, yatılı kalan öğrencilerin hafta sonu dışarı çıkmalarını yasakladı.

Mustafa Cengiz'i ibra etmeyen genç liseliler

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM