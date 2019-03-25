Galatasaray Lisesi öğrencilerine dışarı çıkma yasağı

Galatasaray'da ibra krizi yaşanıyor...
Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde yapılan Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısında, üyeler Mustafa Cengiz yönetimini ibra etmemişti.
Beklenmedik bu karar sonrası camia bir anda karışırken, Cengiz'in aleyhine oy kullanan liseli öğrencilerin paylaştığı kutlama fotoğrafı ise güne damgasını vurmuştu.
HAFTA SONU DIŞARI ÇIKMAK YASAK
Galatasaray Lisesi müdürü, sosyal medyada fotoğrafa gelen yoğun tepkiler üzerine öğrencilere ceza verme kararı aldı.
Müdür, yatılı kalan öğrencilerin hafta sonu dışarı çıkmalarını yasakladı.