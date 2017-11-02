Galatasaray Litvanya'da kaybetti

Galatasaray Odeabank, ULEB Avrupa Kupası B Grubu 4. hafta maçında Lietkabelis'e 78-73 yenildi. Bu sonuçla Galatasaray Odeabank, gruptaki 4. maçından da yenilgiyle ayrıldı. Lietkabelis ise 2. galibiyetini aldı.

Karşılaşmaya iyi başlayan Galatasaray Odeabank, Summers ve Hopson'ın etkili oyunuyla 5. dakikayı 11-5 üstün geçti. Periyodun kalan bölümünde iyi savunma yaparak rakibine fazla sayı şansı tanımayan ve Summers ile üç sayı çizgisinin gerisinde etkili olan sarı-kırmızılılar, ilk çeyreği 25-13 önde tamamladı. İkinci periyoda Lavrinovic ve Leonavicius'un isabetli atışlarıyla iyi başlayan Lietkabelis, 13. dakikada farkı 4 sayıya (27-23) indirdi.

LİTVANYA EKİBİ SO BÖLÜMDE KAZANDI

Cline ve Hopson ile pota altından, Göksenin Köksal ile de üç sayı çizgisinin gerisinden basketler kaydeden Galatasaray Odeabank, 18. dakikada farkı yeniden çift hanelere çıkardı: 37-27. Karşılıklı sayılarla geçilen kalan bölümde rakibinin farkı eritmesine izin vermeyen Galatasaray Odeabank, devre arasına 43-32 üstün gitti.

Maçın ikinci yarısına karşılıklı basketlerle girilirken, Litvanya temsilcisinin farkı eritme çabalarına Hendrix'in isabetli atışlarıyla yanıt veren Galatasaray Odeabank, 27. dakikada 53-51'lik skorla üstünlüğünü devam ettirdi. Mehmet Yağmur ve Hendrix ile basketler bulmaya devam eden sarı-kırmızılılar, final periyoduna 61-58 önde girdi. Son çeyreğe Jasaitis ve Talton'un kaydettiği basketlerle giren konuk ekip, 33. dakikada skora eşitliği getirdi: 63-63.

Oldukça çekişmeli geçen kalan bölümde Talton ve Peiners ile sayılar bulan Litvanya temsilcisi, Galatasaray Odeabank'ı 78-73 mağlup etti.