Galatasaray-L.Moskova - CANLI SKOR

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5' Mücadeleye taraftarın da desteğiyle çok iyi başladık. Oyunun hakimiyeti bizde.
1' Mücadelede ilk düdük çaldı. Temsilcimize başarılar dileriz.
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki ilk maçında Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımıyla karşılaşıyor.
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, iki sezon aradan sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde 2015-2016 sezonunda boy gösteren sarı-kırmızılı takım, 2016-2017'de cezası nedeniyle Avrupa kupalarında yer alamamıştı.
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Linnes, Serdar, Donk, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Belhanda, Emre, Rodrigues, Eren
Lokomotiv Moskova: Guilherme, Ignatyev, Kverkvelia, Corluka, Höwedes, Idowu, Miranchuk, Denisov, Krychowiak, Manuel Fernandes, Farfan