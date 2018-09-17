Galatasaray-L.Moskova maçının yayıncısı belli değil

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan sarı-kırmızılı takımın tecrübeli teknik adamı Fatih Terim'in kafasındaki ilk 11 netleşiyor.

MAİCON, OZAN'IN YERİNE İLK 11'E DÖNÜYOR

Galatasaray'ın 18 yaşındaki genç stoperi Ozan Kabak, Kasımpaşa karşısında ortaya koyduğu futbolla herkesi kendine hayran bıraktı. Ancak Terim, Ozan'ın yerine sakatlığını geçen Brezilyalı Maicon'a şans verecek.

Sabah gazetesinden Mehmet Özcan'ın haberine göre, Devler Ligi'nde tecrübeli isimleri tercih etmekten yana olan Terim, dün gerçekleştirilen antrenmanda Maicon'u Serdar'ın yanında denedi.

As takımda Maicon-Serdar ikilisine şans veren Terim'in Moskova maçına da bu isimnlerle çıkması bekleniyor. Öte yandan hafif bir sakatlığı bulunan Emre Akbaba ve Kasımpaşa maçında dinlendirilen Fernando da ilk 11'deki yerlerini alacak.

Galatasaray'ın muhtemel Lokomotiv Moskova maçı 11'i; Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Emre Akbaba, Onyekuru, Rodrigues, Eren.





YAYINCI BELLİ DEĞİL

Temsilcimiz Galatasaray'ın yarın (18 Eylül) saat 22.00'de Lokomotiv Moskova'yı konuk edeceği karşılaşmanın yayıncı kanalı henüz belli değil. Maça kısa bir süre kala bu sezon sık sık yaşanan yayın krizi yine gündemde.

Bu sezon Beşiktaş'ın Avrupa Ligi ön eleme maçlarında da uzun süre yayıncı kuruluş belli olmamış, TRT son anda devreye girerek maçları satın almıştı. Benzer durum A Milli Takımımızın Uluslar Ligi'nde Rusya ve İsveç'le oynayacağı maçlar öncsinde de yaşanmıştı. TRT yine maça dakikalar kala karşılaşmaları satın alarak yayınlamıştı.

3 yıldır TRT-Tivibu ortaklığında yayınlanan Devler Ligi maçlarını bu sezon henüz alan bir kanal yok. Yine TRT'nin maçları satın alması gündemde, ayrıca beİN Sports da adı geçen bir başka kanal.