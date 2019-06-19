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Galatasaray, Luyindama'nın bonservisini aldı

Galatasaray, devre arasında 3 milyon euroya kiraladığı Luyindama'yı 6 milyon euroluk satın alma opsiyonunu ödeyerek kadrosuna kattı.

| Haber Merkezi
Galatasaray, Luyindama'nın bonservisini aldı
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Sarı-kırmızılı takımın devre arasında Marcao ile birlikte en isabetli transferi olarak dikkat çeken Luyindama'nın bonservisi alındı.

TOPLAMDA 9 MİLYON EURO ÖDENDİ

Ocak ayında 3 milyon euro karşılığında Belçika'nın Standard Liege ekibinden kiralanan Kongolu stoper için 6 milyon euro ödendi.

Belçika basınından De Standard'ın haberine göre, sözleşmesinde 6 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu bulunan 25 yaşındaki futbolcu artık Galatasaray'ın oyuncusu oldu.

4 yıllık sözleşme yapılan Luyindama için Galatasaray'ın kasasından toplam 9 milyon euro çıkmış oldu.

Fatih Terim'in ısrarla istediği Luyindama'nın Marcao ile olan uyumu sarı-kırmızılıların şampiyonluğunda önemli bir faktör olmuştu.

Öte yandan Belçika basını, Galatasaray'ın FFP kuralları nedeniyle henüz resmi bir açıklama yapamadığını aktardı.

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