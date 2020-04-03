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G.Saray yönetimi futbolculardan indirim bekliyor

Koronavirüs nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren Galatasaray yönetimi, oyunculara maaş ödemelerini 2-3 ay ötelemek istediğini iletti.

| Haber Merkezi
G.Saray yönetimi futbolculardan indirim bekliyor
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında, süresiz olarak ligin askıya alındığını açıklamıştı.

Yaşanan gelişmenin ardından kulüpler, oluşabilecek ekonomik sorunlara önlem almak amacıyla atacakları adımları planlıyor. Galatasaray'da yönetim, futbolcularla görüşerek 2-3 ay için ödeme yapılmaması ve maaşların ötelenmesini istedi.

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Sarı-kırmızılı kulübün bu isteğine ise ücreti yüksek olan Fernando Muslera ve Radamel Falcao gibi isimlerin ne cevap vereceği merak konusu oldu.

Öte yandan Galatasaraylı yöneticiler, bu önerinin yanı sıra sözleşmesi süren oyuncuların maaşlarında da yıl sonuna kadar yüzde 30 indirime gitmek istedi.

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