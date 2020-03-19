G.Saray ve F.Bahçe mağazalarını geçici bir süreliğine kapattı

Ülkemizde artan koronavirüs vakaları nedeniyle tedbirler her geçen gün artırılırken, ünlü markaların çoğu da mağazalarını geçici olarak kapatma kararı almıştı.

Süper Lig kulüplerinden Galatasaray ile Fenerbahçe de bugün açıkladıkları kararla, lisanslı ürünlerinin satışını yaptığı GS Store ve Fenerium mağazalarını geçici olarak kapatma kararı aldığını belirtti.

GS Store'dan, alınan kararla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"Çalışanlarımızın, sizlerin ve ailelerinizin sağlığı her zaman önceliğimizdir. Bugünden itibaren tüm GSStore mağazalarımızı geçici olarak kapatma kararı almış bulunuyoruz. GSStore’a gsstore.org adresinden ulaşmaya devam edebilirsiniz."

Fenerium tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Fenerium olarak taraftarlarımızın, çalışanlarımızın ve ailelerinin sağlığını önemsiyoruz.

Koronavirüs salgınına karşın alınan tedbirler doğrultusunda ülke çapındaki tüm Fenerium Mağazalarımızın faaliyetlerine yarın (20.03.2020) itibarıyla geçici bir süre ara veriyoruz."