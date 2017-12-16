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Galatasaray, Malatya deplasmanında galibiyet peşinde

Galatasaray, Süper Lig'in 16. haftasında yarın Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olacak.

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Galatasaray, Malatya deplasmanında galibiyet peşinde

Yeni Malatya Stadı'nda saat 16.30'da oynanacak karşılaşmayı, hakem Ali Palabıyık yönetecek.

MARİANO, TOLGA VE LATOVLEVİCİ YOK

Süper Lig'de 32 puanla lider durumda bulunan sarı-kırmızılı ekipte, sakatlıkları bulunan Mariano Filho, Tolga Ciğerci ve Iasmin Latovlevici yarın forma giyemeyecek.

MAİCON, NDİAYE VE FEGHOULİ KART SINIRINDA

Öte yandan, Galatasaray'da Evkur Yeni Malatyaspor maçı öncesi Maicon Roque, Papa Alioune Ndiaye ve Sofiane Feghouli sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Galatasaray, Süper Lig'deki son 3 deplasman maçından puan çıkaramadı. Sarı-kırmızılılar, 10. haftada Trabzonspor'a (2-1), 12. haftada Medipol Başakşehir'e (5-1), 14. haftada ise Beşiktaş'a (3-0) yenilmekten kurtulamadı.

Diğer yandan, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Sivas Belediyespor'a karşı oynamayarak kırmızı kart cezasını dolduran Bafetimbi Gomis, yarın takımdaki yerini alabilecek

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