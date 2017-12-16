Galatasaray, Malatya deplasmanında galibiyet peşinde

Kayserisporlu Deniz Türüç, bir taraftarın "Gel, Belhanda'yı kes" sözüne "Keseceğim, keseceğim" diyerek cevap verdi.

Lyon-Beşiktaş maçında yaşanan olaylarla ilgili Türkleri suçlu bulan Alman kulübü, "Güvenliği artıracağız" şeklinde bir açıklama yaptı.

Kadroda değişiklik yapmayı düşünen Şenol Güneş, Gary Medel ve Jeremain Lens’i Osmanlıspor karşısında 11’de sahaya sürmeye hazırlanıyor.

Emre Belözoğlu, Antalya'da düzenlenecek olan Futbolda Etik Değerler etkinliğinde konuşma yapacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura çekimi yapıldı, eşleşmeler belli oldu.

2017'nin Nisan ayında Çinli bir konsorsiyum olan Sino-Europe Investment Management Changxing'e satılan Milan, finansal krizi hala aşamadı.

Galatasaray'ın eski başkanı Adnan Polat, kendisinden sonra gelen yönetimler döneminde kulübün 600 milyon dolarının kaybolduğunu söyledi.

Adnan Polat: Galatasaray'da hırsızlık var

Fikret Orman: Üçüncü şampiyonluk için odaklanmalıyız

Bir dönem Galatasaray forması da giyen tecrübeli yıldız Drogba, yeni tarzıyla sosyal medyada çok konuşuldu.

1 UEFA'dan Milan'a Avrupa'dan men cezası gelebilir 2017'nin Nisan ayında Çinli bir konsorsiyum olan Sino-Europe Investment Management Changxing'e satılan Milan, finansal krizi hala aşamadı.

2 Adnan Polat: Galatasaray'da hırsızlık var Galatasaray'ın eski başkanı Adnan Polat, kendisinden sonra gelen yönetimler döneminde kulübün 600 milyon dolarının kaybolduğunu söyledi.

3 Drogba'nın yeni tarzı Bir dönem Galatasaray forması da giyen tecrübeli yıldız Drogba, yeni tarzıyla sosyal medyada çok konuşuldu.

4 Fikret Orman: Üçüncü şampiyonluk için odaklanmalıyız Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, oyuncularına Şampiyonlar Ligi'ni unutup lig maçlarına konsantre olmalarını söyledi.

5 Messi'den Suriyeli Nujeen'e jest Suriyeli 18 yaşındaki sığınmacı Nujeen Mustafa'nın hayallerini, hayranı olduğu Arjantinli yıldız Lionel Messi gerçekleştirdi.

6 Aykut Kocaman'ın Karabükspor taktiği Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Süper Lig'de oynanacak Karabükspor maçına 4-6-0 taktiğiyle çıkacak.

7 Gomis kendini hazır tuttu Akhisar maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle PFDK'dan alacağı cezayı bekleyen Gomis, çalışmalarına ara vermedi.

8 İspanya, Dünya Kupası'na katılamayabilir FIFA, iç işlerine siyasi veya dışarıdan herhangi bir müdahale yapılmaması konusunda İspanya Futbol Federasyonuna (RFEF) uyarıda bulundu.

9 Lucescu, Okay Yokuşlu'nun sıkı takipçisi Trabzonspor ile iyi bir sezon geçiren Okay Yokuşlu, Milli Takım teknik patronu Lucescu'nun da yakın takibinde bulunuyor.