Galatasaray-Malatyaspor maçı muhtemel 11'leri

Galatasaray ile Yeni Malatyaspor arasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak maç saat 20.00’de başlayacak. Mücadele A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
GALATASARAY'DA EKSİK ÇOK
Galatasaray’da sakatlıkları süren Diagne, Mitroglou, Muslera ve Belhanda ve Nagatomo forma giyemeyecek. Sakat oyuncuları iyileşen Evkur Yeni Malatyaspor’da ise eksik bulunmuyor. İki takım bu maçın ardından 6 mart cumartesi günü Spor Toto Süper Lig'de karşı karşıya gelecek.
Galatasaray: İsmail, Mariano, Luyindama, Marcao, Linnes, Ndiaye, Selçuk İnan, Emre Akbaba, Feghouli, Onyekuru, Sinan Gümüş.
Yeni Malatyaspor: Farnolle, Mustafa, Seth, Bülent, Guilherme, Murat, Pereira, Donald, Robin, Ömer, Adem Büyük.