Galatasaray, Mangala için teklif yapacak

Devre arasında kadroda büyük bir değişikliğe gidecek olan Galatasaray'da transfer harekatı hız kazandı.

Sarı-kırmızılılar, Fatih Terim'in raporu doğrultusunda 2 golcü 1 stoper takviyesi yapacak. Şartların oluşması durumunda ise orta sahaya da bir transfer yapılması gündemde.

CİTY, MAAŞ YÜKÜNDEN KURTULMAK İSTİYOR

Akşam gazetesinin haberine göre, transfer bütçesi de takımdan gönderilecek isimlerden gelecek sıcak para ile karşılanacak. Suudi Arabistan'dan Maicon için 8 milyon euroluk teklif alan Galatasaray’ın Brezilyalı ismi satacağı ifade ediliyor. Maicon'un yerine ise Manchester City'de forma şansı bulamayan Eliaquim Mangala alınacak.

Mustafa Cengiz, Terim'in isteklerini yerine getirmek için tüm imkanları seferber ediyor. Cengiz, önümüzdeki günlerde İngiltere’ye giderek City yetkilileri masaya oturacak. Bu sezon hiçbir resmi maçta forma giyemeyen 27 yaşındaki stoperin sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. İngiliz ekibi Mangala ile yolları ayırıp maaş yükünden kurtarmanın hesaplarını yapıyor.

İLKAY'DAN BİLGİ ALDI

Sezon başında İngiliz ekibinin çalıştırıcısı Pep Guardiola’nın takımda düşünmediği Mangala gelen transfer tekliflerini kabul etmeyince mecburen takımda kalmıştı.

Başarılı oyuncunun takım arkadaşı İlkay Gündoğan’dan Türkiye hakkında bilgiler aldığı öğrenildi. Manchester City’nin sarı-kırmızılı takımının genç yıldızlarını yakından takip ettiği de biliniyor.