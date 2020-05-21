Galatasaray, maske için sponsor buldu

Koronavirüs salgını nedeniyle maddi kayıp yaşayan futbol kulüpleri, yaşanan ekonomik sorunlarla başa çıkmak adına yeni yöntemler geliştirmeye devam ediyor...

Geçtiğimiz günlerde Süper Lig'in başlamasının ardından seyircisiz olarak oynanacak karşılaşmalarda, 149 TL ödeyen taraftarlarının maketini tribünlere yerleştireceğini açıklayan Galatasaray'dan bir adım daha geldi.

MASKE İÇİN ANLAŞMAYA VARDI

Oynanacak karşılaşmalarda kulübedeki yedek futbolcular ve teknik adamların müsabaka süresince takmak zorunda olduğu maskeler için reklam alma arayışına giren 3 büyüklerden sonuca ilk ulaşan da sarı-kırmızılılar oldu.

Aslan'ın, görüştüğü bir firma ile bu anlamda son noktaya geldiği ve yakında imzaların atılacağı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ VE F.BAHÇE'DE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Öte yandan bu durumu gelir kapısına çevirmeyi hedefleyen diğer takımlardan Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de bu doğrultuda görüşmelere başladığı öğrenildi.

Ancak taraflar, henüz anlaşmaya varamadı.