Galatasaray Mbaye Diagne'yi gözden çıkardı

Galatasaray'ın ara transfer döneminde Kasımpaşa'dan 10 milyon euroya transfer ettiği Mbaye Diagne beklentileri karşılayamadı.

Yönetim, teknik direktör Fatih Terim'in de memnun olmadığı golcü futbolcuyu sezon sonunda gelecek tekliflere göre satmayı planlıyor.

BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Kasımpaşa'da 17 maçta 20 kez fileleri havalandıran Mbaye Diagne, sarı-kırmızılı forma altında oynadığı maçlarda etkili bir futbol ortaya koyamadı.

Ligde 7 maça çıkan Senegalli forvet, 6 gol atmasına rağmen bu gollerin 4'ünün penaltıdan olması ve zaman zaman da taraftarlarla sorun yaşaması teknik heyetin beklentilerinin altında kalmasına neden oldu.

GELECEK SEZON GÖNDERİLEBİLİR

Mbaye Diagne, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon 24 maçta 26 gol ile krallık yarışında zirvede yer alsa da bu gollerin çoğunu Kasımpaşa'da oynarken kaydetti. Sarı-krımızılı takımda ise hayal kırıklığı oluşturdu. Senegalli futbolcun bir an önce kendisine gelmezse, sezon sonu gelecek iyi bir teklifte takımdan gönderilecek.

Galatasaray ile 4 buçuk yıllık sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki futbolcu, yıllık yaklaşık 2 milyon 350 bin euro kazanacak.